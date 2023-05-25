الأسطورة شوشع: صدفة تحوله لبطل شعبي يلهم الملايين (فيديوهات)

عمان - البوابة - وسام نصر الله

عشق الكرة فجعلوا منه نجما عالميا، دون اي اعتبار للإعاقة الذهنية التي يعاني منها أو وضعه كشخص من ذوي الهمم، وبسبب براءته وموهبته أصبح "شوشع" محبوب الجماهير الجزائرية والعربية، وتحظى مبارياته بمتابعة جماهيرية كبيرة في الملاعب.

شوشع هو من ولاية أم البواقي في الجزائر، وقد ولد في أسرة فقيرة تعيش في ظروف صعبة. كان يعجب بنجوم الكرة العالميين مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ومحمد صلاح، وكان يشارك في دوري الحارات ويحتفل بطريقة طريفة ومميزة ويستمتع بإثارة الخصوم.

بدأت قصة شوشع مع الشهرة العالمية عن طريق الصدفة، حينما دخل كبديل في إحدى مباريات دوري الحارات، وتم توثيقه بواسطة صديق يصوره وهو يسجل هدفًا بكرة رأسية. انتشر الفيديو وحقق ملايين المشاهدات، وتغيرت حياة شوشع تمامًا.

شوشع هداف من طراز فريد ويعشق التسلل وتزعجه رقابة المدافعين، ولديه احتفالية الشقلبة التي سجلت علامة فارقة له.

أصبح شوشع الذي قارب من عمره الأربعين، شخصية شعبية وجماهيرية ضخمة، وكل ولايات الجزائر بدأت تحتفل ببطلها وتستدعيه للعب في ملاعبها بينما يملأ الجمهور المدرجات والملاعب وحتى أسطح المباني المجاورة للملعب.

تم نشر أهداف شوشع في وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك موقع "433" الذي يجمع بين كبار نجوم العالم، وتفاعل نجوم مثل كريستيانو رونالدو ومبابي مع أهدافه.

كل مباراة يلعبها شوشع تشهد احتفاءً وتكريمًا له، بدءًا من الحذاء الذهبي وصولًا إلى الكرة الذهبية وحتى الفوز بكأس العالم مثل ميسي والمنتخب الأرجنتيني. حتى أجرى طبيب عملية لتبديل أسنان شوشع ليكون بمستوى محبوب الجماهير.

أصبح شوشع محبوبًا ومعجبًا به في العالم العربي، والآن يطالبه الجمهور بالقدوم للعب مباريات استعراضية في بلدانهم للاستمتاع بأدائه المبهج ومهاراته في كرة القدم وطريقته الجميلة في الاحتفال بالأهداف وشغفه باللعبة.

ولا يغيب أساطير كرة القدم الجزائرية عن مباريات شوشع، حيث شاركه نجم الثمانينيات الأخضر البلومي اللعب في أكثر من مباراة، بينما بعث الأسطورة رباح ماجر برسائل تهنئة إلى شوشع.

حب شوشع أصبح أسطورة في قلوب الجزائريين، وقد تجاوز حبه حدود بلاده، فالبطل هم الجماهير وأبناء منطقته الذين نشروا فيديوهاته وكانوا السبب في تعريف الجماهير بهذا البطل الشعبي.



