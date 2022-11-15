الأسطول الأميركي يعترض متفجرات إيرانية مرسلة للحوثيين

اعترض الأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ مقره في البحرين، سفينة محملة بكمية "ضخمة" من المتفجرات قادمة من إيران في طريقها الى الحوثيين في اليمن، بحسب ما اعلنه في بيان الثلاثاء.

واوضح الأسطول في البيان إنه تم اعتراض الشحنة التي كانت على متن قارب صيد في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيرا الى ان عملية الاعتراض تمت على طريق يستخدمه الحوثيون لتهريب الأسلحة "في المياه الدولية".

وأشار بيان البحرية الى توقيف أربعة يمنيين هم طاقم السفينة التي كانت تحمل على متنها أكثر من 70 طنا من فوق كلورات الأمونيوم و100 طن من سماد اليوريا الذي يمكن استخدامه لصنع المتفجرات.

والكميات التي عثر عليها "تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ بالستية متوسطة المدى بالوقود حسب الحجم"، وفق ما ينقله البيان عن نائب الادميرال براد كوبر.

وعمدت البحرية الاميركية الى اغراق السفينة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، ينما جرى تسليم الطاقم لخفر السواحل اليمني.

ومنذ 2104،/ يشهد اليمن حربا دامية بين المتمردين الحوثيين الموالين لايران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا، والتي يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية.

وأدى هذا النزاع الى مقتل مئات الآلاف، بصور مباشرة وغير مباشرة، وفق الأمم المتحدة، والتي تحذر كذلك من ان خطر المجاعة يتهدد حاليا الملايين من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليونا.