مجهولون يغتالون العميد محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع اليمني في مأرب

أقدم محهولون الثلاثاء، على اغتيال العميد محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، كما قتلوا سائقه شرقي مدينة مأرب وسط البلاد.

وقالت مصادر عسكرية وحكومية ان عملية الاغتيال وقعت على طريق في منطقة عطران بمديرية الوادي شرق مأرب، اثناء كان العميد الجرادي متوجها الى مكان عمله في المدينة.

ونعت وزارة الدفاع اليمنية في بيان "القائد البطل مستشار وزير الدفاع العميد الركن محمد الجرادي ومرافقه" واصفة مقتلهما بانه "عملية إرهابية غادرة وجبانة".

واشاد البيان الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية (سبأ) بمناقب الجرادي "أحد خيرة القيادات الوطنية، والذي لم يتخلف يوما عن أداء واجبه العسكري والوطني".

وتابع انه كان "له من الأدوار التي لن ينساها أحد في قيادة المعارك ومنازلة مليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات العزة والكرامة".

ولم يتهم بيان وزارة الدفاع طرفا بعينة في عملية اغتيال الجرادي الذي يعد احد مؤسسي الجيش الوطني عام 2015، وقاد خلال السنوات الماضية اللواء 81 مشاه الذي خاض معارك عدة ضد الحوثيين.

وكان مجهولون اغتالوا القيادي البارز في "ألوية اليمن السعيد" عبد الرزاق البقماء في مديرية الوداي في حزيران/يونيو الماضي. والى الان لم يتم التوصل الى هوية المهاجمين.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية.

ويسيطر الحوثيون المدعومون من ايران على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة اخرى في البلاد.

وبحسب الامم المتحدة، فقج اسفر القتال عن مقتل 377 ألف شخص، فضلا عن تشريد مئات الالاف.