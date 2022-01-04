الأسير هشام أبو هواش ينتزع الحرية

علق الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش الثلاثاء، إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر قرابة خمسة أشهر بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي يقضي بالإفراج عنه في 26 شباط/ فبراير المقبل.

وأعلن نادي الأسير في بيان مساء الثلاثاء، أن "اتفاقا جرى بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يومًا، ويقضي بالإفراج عنه في 26 من شهر شباط/ فبراير القادم 2022"،

وقال نادي الاسير أن محامي ابو هواش "في طريقه إلى المستشفى لإبلاغه بالتفاصيل"، فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان، إن أبو هواش "انتصر وعلّق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق يتم بموجبه الإفراج عنه".

وأكد نادي الأسير، نقلا عن رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، أن "النيابة العسكرية الإسرائيلية، قرّرت الموافقة على الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش في 26 شباط/ فبراير".

وقال إن الاتفاق جاء "بعد صبر وثبات إرادة... هشام أبو هواش في وجه الاحتلال، وبجهود بذلتها القيادة الفلسطينية، والحركة الأسيرة بكافة مركباتها، وإسناد عائلته الصابرة وأبناء شعبه الأحرار".

وشدّد على أن "معركة أبو هواش أعادت قضية الحركة الأسيرة، وتحديدًا قضية الاعتقالات الإدارية إلى الواجهة رغم كل التحديات التي واجهها ورفاقه الذين سبقوه بالإضراب مؤخرًا".

#فيديو| احتفالات أمام منزل عائلة الأسير هشام أبو هواش في الخليل pic.twitter.com/kAfAh1IWUV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 4, 2022

وأشار نادي الاسير الى الإضراب ترافق مع "تحديات كبيرة تمثلت بسلسلة من السياسات الممنهجة من كافة أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة، وبعد أن أوصدت الأبواب أمام ما يُسمى بالجهاز القضائي الإسرائيلي، استمر في معركته بقوة وصبر، وتمكّن بإرادته الحرة أن يحقق هدفه ومطلبه".

وقال إن "انتصار الأسير يأتي مكمّلًا لانتصارات سابقة حققها مناضلون آخرون في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري التعسفيّة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، بدء عدد من الأسرى الفلسطينيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام، في خطوة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش.

أول صورة للأسير هشام أبو هواش بعد اعلان انتصاره

وذكرت الهيئة، في بيان مقتضب، أن ”50 أسيرًا فلسطينيًا، منهم قيادة حركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية، سيباشرون إضراباً مفتوحاً عن الطعام الليلة؛ تضامناً مع الأسير هشام أبو هواش“.

وذكرت السلطة الفلسطينية في وقت سابق أن ”هناك جهوداً دولية، وعربية، للإفراج عن أبو هواش، وإنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام“، مؤكدة أنه دخل في غيبوبة متقطعة، ووضعه الصحي حرج للغاية.

وشرع أبو هواش البالغ من العمر (40 عامًا) وهو من دورا بالخليل، بإضرابه عن الطعام في الـ17 من آب/ أغسطس 2021، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال في السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 إداريّا.

وأبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق أمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال منها 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

يذكر أنّه وفي سياق مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية لليوم الرابع على التوالي.