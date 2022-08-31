الأكبر من نوعها.. السعودية تحبط محاولة تهريب 47 مليون قرص أمفيتامين

أعلنت السعودية الأربعاء، احباط تهريب نحو 47 مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدر كانت مخبأة داخل شحنة طحين قمح، وذلك في كمية هي "الأكبر من نوعها" التي تتم محاولة تهريبها إلى المملكة في عملية واحدة.

ونقل موقع "سبق" عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي قوله أن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن رصد عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة، ومتابعة وصولها إلى الميناء الجاف في مدينة الرياض، ونقلها إلى أحد المستودعات".

وأضاف النجيدي انه "تمت مداهمة الموقع والقبض على المشاركين في تهريبها وعددهم (8) مقيمين، (6) من الجنسية السورية و(2) من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (46.916.480) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

واشار الى ان "كمية المواد المخدرة التي ضُبِطت في هذه العملية، تعد الأكبر من نوعها التي تتم محاولة تهريبها إلى المملكة في عملية واحدة".

سوريا ولبنان مصدر أساسي

ولم تكشف السلطات مصدر هذه الاقراص وما إذا كانت مخدر الكبتاغون المؤلّف من أحد أنواع الأمفيتامينات.

وكانت السعودية اعلنت في تموز/يوليو الماضي، ضبط 15 مليون قرص كبتاغون وردت "إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي" وكانت "مخبأة في إرسالية عبارة عن آلة لصناعة الكتل الخرسانية".

ويتألف الكبتاغون من الفينيثلين، وهو أحد أنواع الأمفيتامينات المخصّصة لعلاج اضطرابي نقص الانتباه والأرق.

وهذا العقار جرى حظره ليتحوّل مخدراً يتم إنتاجه واستهلاكه في منطقة الشرق الأوسط خصوصا. وهو ينتج بشكل أساسي في سوريا ويتم نقله إلى الأسواق في الخليج.

وتعلن المملكة بانتظام عن مضبوطات حبوب الكبتاغون التي تأتي بشكل أساسي من سوريا ولبنان عبر شحنات، لا سيما الفواكه والخضر. وقالت الجمارك إنها ضبطت 119 مليون حبة العام الماضي.

وأعلن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الثلاثاء، أن بلاده ضبطت 700 مليون من الحبوب المخدرة مصدرها لبنان منذ العام 2015.