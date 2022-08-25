الجيش الاردني يحبط ادخال شحنة مخدرات من سورية

اعلن الجيش الاردني الأربعاء، عن احباط محاولة ادخال 600 الف حبة مخدر من الحدود السورية وقال انه طبق قواعد الاشتباك مع مهربين في حادث بات اعتياديا بسبب المحاولات المتكررة من طرف المليشيات الايرانية في درعا لتهريب المخدرات

وقال بيان نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية، (الحدود السورية) وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وادارة مكافحة المخدرات والجمارك الأردنية أحبطت، في معبر حدود جابر محاولة تسلل وتهريب كمية من المواد المخدرة.

وتبلغ طول الحدود السورية الاردنية المشتركة اكثر من 350 كيلومتر ، وتسيطر قوات النظام والمليشيات الشيعية على المدن السورية المحاذية للاردن وخاصة درعا مهد الثورة السورية ضد النظام

وبين المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المتسللين، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (600) ألف حبة مخدرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة".

وتكثف الاجهزة الامنية الاردنية عملياتها في الداخل لمطاردة تجار المخدرات، فيما تلوم النظام السورية والمليشيات الشيعية التي اقامت مزارع ومصانع لانتاج المخدرات وخاصة الكبتاغون لمحاولاتها المتكررة تهريب المخدرات عبر الحدود

وخلال الاشهر الاخيرة قتل عشرات المهربين في الجانب السوري برصاص الجيش الاردني كان اخرها في ماي الماضي حيث لقي 4 مهربين مصرعهم، واكدت القيادة الاردنية للقوات المسلحة ان القتلى هم عناصر في الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الاسد والموالية لايران

وتتخذ المليشيات الشيعية والحرس الثوري الايراني من عمليات تهريب المخدرات باب رزق ودر اموال في ظل الحصار الغربي عليها في الوقت الذي لا يزال الحرس الثوري الايراني على قوائم الارهاب العالمية