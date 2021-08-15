الأمريكان يمنعون طائرتين باكستانيتين من مغادرة مطار كابل

غادر مجموعة من السياسيين والمسؤولين الأفغان العاصمة كابل اليوم الأحد، متوجهين إلى العاصمة الباكستانية اسلام أباد جوا عن طريق مطار كابل.

كما ذكرت قناة Geo-TV الباكستانية اليوم الأحد نقلا عن مصادرها أن مروحيتين عسكريتين أمريكيتين أغلقتا مدرج مطار كابل أمام طائرتين مدنيتين تابعتين للخطوط الجوية الباكستانية الدولية.

وقال مصدر أفغاني، إن رئيس مجلس النواب الأفغاني الجنرال مير رحمن رحماني، توجه مع مجموعة من السياسيين والمسؤولين إلى باكستان على متن طائرة باكستانية.

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة بشكل حاد، وترافق ذلك مع سيطرة طالبان على معظم أراضي البلاد بما في ذلك المدن الكبرى وعلى مع هجوم طالبان على المدن الرئيسية في البلاد.

وقال المسلحون في وقت لاحق، إنهم يجرون محادثات مع الحكومة بشأن إمكانية دخول كابل سلميا، وإن الحكومة الأفغانية ستكون مسؤولة عن أمن كابل حتى نهاية العملية الانتقالية. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الرئيس أشرف غني ينوي الاستقالة من منصبه.