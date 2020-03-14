الأمريكيون يهرعون لتخزين السلع مع انتشار كورونا

وقف متسوقون أمريكيون في طوابير طويلة أمام متاجر البقالة اليوم الجمعة في انتظار شراء السلع الأساسية مثل ورق الحمام والمعكرونة وعبوات المياه وذلك في الوقت الذي أثارت فيه أزمة فيروس كورونا المتفاقمة مخاوف من نقص السلع في مختلف أنحاء الولايات التحدة.

ودفع التزاحم على سلع معينة متاجر التجزئة الكبرى إلى فرض حدود على حجم المشتريات لضمان ألا تخلو الأرفف من هذه السلع.

لكن المتسوقين القلقين نزحوا أرفف متاجر البقالة والصيدليات من هيوستون حتى لوس أنجليس مع اتساع نطاق تفشي الفيروس وإعلان الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية لمكافحة الانتشار الذي أودى بحياة 47 شخصا على الأقل في البلاد.

وحثت شركات كبرى، منها أمازون، الموظفين على العمل من بيوتهم كما أغلقت المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية أبوابها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وفي متجر البقالة فيرواي ماركت في إحدى ضواحي مانهاتن باتت الأرفف خاوية بحلول مساء الخميس بعد أن كانت عادة تتملئ بالمعكرونة والبسكويت والصلصة والجبن والمقرمشات وورق الحمام وغيرها.

وفي الساحل الغربي، نفدت منتجات من المناديل المبللة إلى البيض الطازج من متاجر منها رالف وبافيليون وتريد جو.

وذكرت شركة جونسون آند جونسون للأدوية أنها سرعت انتاج دواء تيلينول المسكن للآلام تحسبا لأي أزمة مفاجئة.

وقالت شركات منها سلسلة صيدليات والجرينز بوتس أليانس وسلسلة المتاجر الكبرى كروجر إنها فرضت سقفا للمشتريات تجنبا لنفاد المخزونات.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرحلات البحرية الخارجية 30 يوماً، وذلك بدءاً من منتصف ليل الجمعة (4,00 توقيت غرينتش) بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وغرّد الرئيس الأمريكي “بطلب مني، وبدءاً من منتصف الليل، وافقت (شركات) كارنيفال ورويال كاريبيان ونورفيجيان وام اس سي جميعها على تعليق رحلات السفن السياحية إلى الخارج لمدة 30 يوما”، مشيراً إلى أنّ هذا القطاع يمثّل “صناعة ضخمة ومهمة”.

ويأتي هذا القرار في وقت علِق مسافرون على متن سفن سياحية وسط عجز عن الرسو بسبب انتشار الوباء. (وكالات)