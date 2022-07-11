الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 78 طفلا فلسطينيا في 2021

كشف تقرير أممي، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2021.

جاء ذلك في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن “الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021”.

وأفاد التقرير بأن ما يقرب من 19 ألف طفل عانوا في 2021 من “انتهاكات جسيمة” في 21 دولة بينها 4 عربية.

وأظهر التقرير أن “مالا يقل عن 5 آلاف و242 فتاة، و13 ألفا 663 فتى كانوا ضحايا لانتهاكات جسيمة في 21 دولة”.

وبين هذه الدول 4 عربية هي، سوريا واليمن والصومال وفلسطين، وفق التقرير.

وأكد التقرير الأممي أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام الماضي.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير من أنه “بحال استمرت هذه الأرقام في عام 2022، فسيتم إدراج إسرائيل في قائمة العار الملحقة بالتقرير المقبل”.

وفي 2002 أعلنت الأمم المتحدة، “قائمة العار” وتعرف أيضا باسم “اللائحة السوداء” وتضم المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع بالعالم، عبر لائحة تصدر في تقريرها السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة.

ومصطلح “الانتهاكات الجسمية” الوارد بالتقرير يعني جرائم ” قتل الأطفال وتشويههم، والاستغلال الجنسي والاغتصاب، والتجنيد الإجباري، وحرمان الأطفال من وصول المساعدات الإنسانية”.