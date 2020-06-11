الأمم المتحدة: التقارير عن المقابر الجماعية في ترهونة بليبيا مفزعة

استعادت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، السيطرة على ترهونة يوم الجمعة بعد انسحاب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الخميس إنها فزعت بسبب تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة بعد استعادة قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا للبلدة من قوات شرق ليبيا.

وقالت في بيان ”القانون الدولي يلزم السلطات بإجراء تحقيقات حقيقية ونزيهة“.

واستعادت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، السيطرة على ترهونة يوم الجمعة بعد انسحاب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وقالت حكومة الوفاق الوطني إن وزارة العدل شكلت لجنة للتحقيق في اكتشاف مقابر جماعية لكن لم تكشف عن عدد الجثث التي عثر عليها حتى الآن.

وكانت عائلة الكاني المتحالفة مع قوات شرق ليبيا تسيطر على ترهونة ولها جماعة مسلحة محلية قوية تعرف باسم الكانيات. وقالت حكومة الوفاق إنها بعد استعادة البلدة عثرت على عشرات الجثث أيضا داخل مشرحة.

