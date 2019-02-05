الأمم المتحدة تحث على الاسراع في تنفيذ: اتفاق تبادل الأسرى في اليمن

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث (الى اليمين) وبيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان يوم الثلاثاء

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث لطرفي الحرب اليمنية يوم الثلاثاء إن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستساهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للصراع المستمر منذ نحو أربعة أعوام.

وقال جريفيث إن صياغة قائمة نهائية بأسماء آلاف الأسرى ينبغي أن تكتمل بحلول نهاية محادثات تستمر ثلاثة أيام في عمان بين ممثلين للحكومة التي تدعمها السعودية ولجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وستتسلم الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر القائمة.

وقال جريفيث للمبعوثين قبل بدء ثاني جولات المحادثات خلال أقل من شهر في عمان "ستضع أساسا للخطوة المقبلة التي ستكون تنفيذ هذا الإفراج".

وأكد جريفيث أهمية اتفاق تبادل الأسرى من أجل تحقيق تقدم في إنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وجعل 15.9 مليون شخص عرضة للجوع الشديد.

وقال جريفيث "النجاح في هذا الشأن ليس على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمن سيُفرج عنهم فحسب وإنما أيضا للعملية السياسية الأوسع حيث تحدونا آمال في أن يحل الطرفان الخلافات التي تقسمهما ويعيدان السلام إلى اليمن".

وبينما كان جريفيث يتحدث وصل الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الهش في اليمن الميجر جنرال الدنمركي أنكر لوليسجارد إلى ميناء الحديدة.

وتعثر تنفيذ الاتفاق إذ لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على من سيتولى إدارة الميناء -وهو شريان حياة لملايين اليمنيين- والمدينة بعد إعادة نشر قوات الطرفين المقررة.

* بناء الثقة

كان اتفاق تبادل الأسرى أحد أقل إجراءات بناء الثقة إثارة للجدل خلال محادثات السلام التي أجريت في السويد برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول تحت ضغوط غربية لحقن الدماء.

وسيتحقق المفاوضون المعنيون بتبادل الأسرى في عمان من أسماء نحو 15 ألف أسير من المقرر مبادلتهم وبعضهم من السعودية وبلدان أخرى تقاتل إلى جانب الحكومة.

وقال بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر المشرفة على العملية إن تنفيذ الاتفاق قد يستغرق أسابيع ويشمل ترحيل مواطني الدول الأخرى.

وقال ماورير للطرفين المتحاربين في مستهل المحادثات "الثقة لا تولد بين عشية وضحاها. إنها عملية صعبة".