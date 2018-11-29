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الأمم المتحدة تريد الضغط على النظام السوري لكي يوفر معلومات عن ضحايا النزاع

الأمم المتحدة تريد الضغط على النظام السوري لكي يوفر معلومات عن ضحايا النزاع
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