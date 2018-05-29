الأمم المتحدة تطالب السعودية بالكشف عن مصير الأمير الرشيد

تقارير تتحدث عن اختفاء الأمير السعودي (القطري) نواف طلال الرشيد منذ ترحيله من الكويت يوم 12 مايو/أيار

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السعودية الثلاثاء، لتقديم معلومات بشأن محتجزين من النشطاء في مجال حقوق المرأة وغيرهم وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان خلال إفادة صحافية في جنيف، “يتضمن ذلك الحق في التمثيل القانوني والحق في معرفة سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم والحق في التواصل مع أسرهم والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة خلال فترة معقولة من الوقت”.

وأضافت أن على السلطات السعودية أيضاً أن تقدم معلومات بشأن الأمير السعودي (القطري) نواف طلال الرشيد الذي وردت تقارير عن اختفائه منذ ترحيله من الكويت يوم 12 مايو/أيار وأن توضح إن كان قد اعتقل ولأي سبب.