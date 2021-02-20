الأمم المتحدة: حليف لترامب تورط في مهمة سرية انتهكت حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن مؤيدا بارزا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومؤسس شركة بلاك ووتر العسكرية الأمريكية، هو أحد العقول المدبرة وراء مهمة سرية انتهكت حظر الأسلحة إلى ليبيا.

ووفقًا للجنة من الخبراء في الأمم المتحدة، اقترح إريك برنس القيام بعملية عسكرية لمساعدة الجنرال العسكري الليبي المتقاعد خليفة حفتر في القاهرة في نيسان/ أبريل 2019، لدعم الجنرال حفتر في قتاله ضد حكومة البلاد المعترف بها دوليًا.

وأطلعت وكالة الأنباء الألمانية جزئيا اليوم السبت على تقرير الأمم المتحدة، الذي قدم إلى مجلس الأمن يوم الخميس.

وفي إطار ما يسمى بـ”عملية أوبوس”، عرض برنس دعم حفتر بطائرات مسلحة ورحلات استطلاعية وقوارب، فضلاً عن برنامج لخطف وقتل كبار الأعداء.

وزعم التقرير أن برنس نقل طائرات حربية إلى ليبيا، وبالتالي انتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد التي تعيش في حرب أهلية طويلة الأمد.

يذكر أن برنس، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية وشقيق وزيرة التعليم الأمريكية السابقة بيتسي ديفوس، كان على اتصال وثيق مع ترامب ومساعديه في السنوات الأخيرة.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد كشفت عن المهمة في أيار/ مايو، نقلاً عن خبراء الأمم المتحدة، ولكن دون معلومات تتعلق بتورط برنس. (د ب أ)