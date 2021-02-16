الأمم المتحدة "قلقة" إزاء التصعيد في مأرب اليمنية

أعرب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، الإثنين، عن “قلقه الشديد نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في “مأرب”، وتداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية”.

وحذر المسؤول الأممي، في سلسلة تغريدات كتبها باللغة العربية عبر تويتر، من “عواقب إنسانية لا يمكن تصورها”.

وأضاف أن أي هجوم عسكري على مأرب سيضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر، وبالتالي ينتج عنه نزوح مئات الآلاف”.

كما دعا إلى “التهدئة، والكف عن مضاعفة المزيد من البؤس للشعب اليمن”.

وأكد لوكوك أنه “سوف يقدم إحاطة بهذا الخصوص في مجلس الأمن الخميس”.

والإثنين، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “الحوثيين قصفوا مخيم الزور بمديرية صرواح في مأرب بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا”، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو قتلى جراء القصف.

اشعر بالقلق الشديد نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في مأرب وتداعياته المحتملة على الاوضاع الانسانية. — Mark Lowcock (@UNReliefChief) February 15, 2021

وأشار الارياني إلى أن “المخيم يضم أكثر من 20 ألف نازح من مختلف المحافظات”.

ولم تعلق جماعة الحوثي على الفور على تصريحات الوزير اليمني.

ومنذ أسبوع تصعد الجماعة من عملياتها العسكرية في مأرب، من أجل السيطرة عليها، كونها تعد أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، كواحدة من أهم محافظات البلاد، وفق مراقبين.

على صعيد متصل، أعلنت السلطات اليمنية، الإثنين، مقتل قائد بالجيش الحكومي، في معارك ضد الحوثيين بمأرب.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بأن “نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، بعث برقية عزاء ومواساة في قائد اللواء 203 مشاة العميد محمد العسودي”.

وأودت الحرب في اليمن بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة. (الأناضول)