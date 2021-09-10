الأمم المتحدة ممتنه لتركيا وقطر جراء إعادة تشغيل مطار كابل

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، ديبورا ليونز : "إننا ممتنون كثيرا لجهود حكومتي تركيا وقطر من أجل استعادة العمل بمطار كابول حتى يصبح مؤهلا لتسيير الرحلات".

وأضافت: “بفضل هذه الجهود المبذولة من قبل البلدين، بدأ بالفعل مطار كابول في تسيير رحلات جوية”.

ومساء الخميس، جرى استئناف عمليات الإجلاء من مطار كابول الدولي، بعد توقفها منذ الانسحاب الأمريكي نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وأردفت ليونز: “لقد حصلت حركة طالبان على السلطة لكنها لم تحصل على ثقة الشعب الأفغاني ككل، وعلينا أن نسأل أنفسنا ما الذي ينبغي فعله وما الذي نستطيع فعله إزاء ذلك”.

وتابعت: “الإجابة ستحتاج إلى إظهار الوحدة من قبل هذا المجلس، وأيضا من قبل دول الجوار والمجتمع الدولي ككل”.

وطالبت بـ”منح طالبان فرصة لإبداء المرونة، كما أنه من المهم السماح لاقتصاد أفغانستان بالتنفس”.

وزادت: “أسعار الوقود والغذاء أصبحت فلكية والبنوك لا تستطيع تقديم أية أموال، ويتعين علينا أن نتوصل إلى حل فوري وأن نسمح بتدفق الأموال إلى أفغانستان”.

واستدركت: “وأيضا أن نتخذ إجراءات لمنع وصول هذه الأموال لغير المستهدفين”.