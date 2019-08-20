الأمم المتحدة وبنغلادش تعملان لإعادة آلاف الروهينغا إلى ميانمار

قال مسؤول إن بنغلادش ستعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد ما إذا كان أكثر من ثلاثة آلاف من اللاجئين الروهينغا سيقبلون العرض الذي قدمته ميانمار للعودة إليها وذلك بعد قرابة عام من فشل خطة لإعادة اللاجئين.

وترك أكثر من 730 ألفا ميانمار إلى مخيمات في بنغلادش بعد أن قاد الجيش حملة ضد الروهينغا في ولاية راخين قالت الأمم المتحدة إنها نفذت “بنية الإبادة الجماعية”. لكن كثيرا من اللاجئين يخشون التعرض للعنف من جديد إذا عادوا.

وقال أبو القلم مفوض بنغلادش لإغاثة اللاجئين وإعادتهم إلى ميانمار في اتصال هاتفي اليوم الاثنين “ستكون (محاولة إعادتهم) عملية مشتركة تقودها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء بطلب من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا لمناقشة أحدث خطة لإعادة اللاجئين إلى ميانمار. (رويترز)