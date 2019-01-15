الأمم المتحدة: 9.5 مليون يمني تسلموا مساعدات غذائية في كانون اول الماضي

ارشيف

قال برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء إنه سلم أغذية وقسائم غذائية لأكثر من 9.5 مليون شخص في اليمن في ديسمبر كانون الأول، وهو عدد يقل قليلا عن المستهدف وهو عشرة ملايين شهريا.

وقال إيرفيه فيروسيل المتحدث باسم البرنامج التابع للأمم المتحدة في إفادة صحفية بجنيف "نأمل في الوصول إلى عشرة ملايين. سلمنا عددا أقل من هذا بقليل لأن الوضع الفعلي أبطأ التوزيع في بعض المناطق ولم يكن الوضع الأمني جيدا كذلك".

وأضاف أن البرنامج تمكن في يناير كانون الثاني من توصيل الغذاء إلى منطقتين متضررتين بشدة في مدينة الحديدة، وهما التحيتا والدريهمي، للمرة الأولى منذ يوليو تموز بفضل خفض التصعيد.