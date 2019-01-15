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الأمم المتحدة: 9.5 مليون يمني تسلموا مساعدات غذائية في كانون اول الماضي

الأمم المتحدة: 9.5 مليون يمني تسلموا مساعدات غذائية في كانون اول الماضي
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