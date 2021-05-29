الأمن الاردني يزيل خيمة لمؤازرة نائب جمدت عضويته في البرلمان

أزالت قوة أمنية أردنية السبت، خيمة كانت مهيأة في عمان لاستقبال مؤيدين ومؤازرين للنائب أسامة العجارمة عقب قرار بتجميد عضويته في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وفق مواقع إخبارية محلية.

ولاحقا، أكد مصدر أمني أنه سمح بإعادة بناء بيوت الشعر الخاصة بقبيلة العجارمة، قرب ديوان تمجع عشائر العجارمة، لإستقبال العشائر المتضامنة مع النائب العجارمة.

ونفى المصدر لموقع "عمون" الاخباري إعادة بناء في ذات الموقع الذي ازيلت منه ظهر السبت.

وكانت مواقع اخبارية من بينها "مدار الساعة" و"سواليف" و"الوكيل الإخباري" خبر إزالة الخيمة مرفقا بصور وفيديو لتواجد القوات الأمنية.

وعقب تداول الخبر، حذر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، من "الدعوة لأي تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطني الأردني والأمن المجتمعي، واستغلالها لتنفيذ "أجندات خاصة للعبث بالأمن الوطني وترويع الآمنين"، حسب بيان أوردته الوكالة الرسمية "بترا".

قال الفراية: "شهدت الأيام الأخيرة ممارسات وتجمعات كانت في مضمونها ومحتواها تمس في تماسك النسيج الوطني الأردني، وتضمنت الدعوة إلى تحشدات تتنافى ومبدأ سيادة القانون وتنخر في السلم والأمن المجتمعي".

وأضاف أن "الدولة لن تسمح بالإساءة إلى مسيرة 100 عام مشرفة في بناء هذا الوطن ومؤسساته، ساهم فيها أباؤنا وأجدادنا، وبذلوا خلالها الغالي والنفيس في الدفاع عن مقدسات الأمة وقضاياها الوطنية العادلة".

وتابع الفراية: "ستقوم الأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون ومنع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون، وفق ما يتطلبه الموقف، وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الأردني العزيز في مدننا وبوادينا وأريافنا ومخيماتنا بأن أمنه واستقراره هو في صلب اهتمام الدولة وعلى رأس أولوياته".

وفي سياق متصل طالب مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) الجهات المعنية بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي أو إثارة الفتن ونشر الفوضى".

والجمعة، شهدت منطقة ناعور بالعاصمة عمان، وهي مكان تواجد عشيرة العجارمة احتجاجات وإغلاقات للطرق، ما دفع الأمن للتدخل وفض تجمهرهم.

ورغم تحذير وزارة الداخلية، بثت حسابات على موقع "فيس بوك" مشاهد مباشرة لتوافد المؤدين والمؤازرين إلى ديوان العجارمة.

والخميس، صوت مجلس النواب، على قرارات لجنته القانونية، بتجميد عضوية العجارمة عاما واحدا وقطع مخصصاته (المالية) خلال فترة التجميد بسبب "إساءته للمجلس وهيبته وسمعته وأعضائه ونظامه الداخلي".

وقال العجارمة في مداخلة برلمانية، الإثنين، إن "انقطاع التيار الكهربائي عن عموم المملكة كان متعمدا لمنع مسيرات تضامنية للعشائر مع فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير"، وسط مطالبات زملائه بإثبات صحة ما يقوله.

واعتبر رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات خلال الجلسة، أن "حديث العجارمة يخالف النظام الداخلي لأنه خارج عن مضمون الجلسة".

وفي 21 مايو، انقطع التيار الكهربائي بشكل تام في عموم الأردن، وأبلغت شركات توزيع للكهرباء، الأناضول، بأن سبب الانقطاع هو عطل في شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.