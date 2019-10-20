الأمن يستقبلهم بالورود.. عودة 300 كويتي من لبنان (فيديو)

شهد مطار الكويت الدولي، أمس السبت، وصول 300 كويتي عادوا إلى البلاد من لبنان، بعد التحذيرات التي أطلقتها وزارة الخارجية بسبب الاحتجاجات هناك

وأشاد المواطنون لدى وصولهم المطار أمس السبت بالجهود الكبيرة التي بذلتها الخارجية الكويتية في تأمين عودتهم، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالوا إن سفارة الكويت في بيروت "لم تقصر وتابعت أوضاعهم أولا بأول"، كما أن "مسؤولي وزارة الخارجية بذلوا جهودا كبيرة في التواصل معهم".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عناصر من الأمن الكويتي وهم يستقبلون العائدين بالورود.

وكانت السفارة الكويتية قد أصدرت منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في لبنان بيانين، دعت في الأول الكويتيين الموجودين في لبنان إلى أخذ الحيطة والابتعاد عن مناطق التظاهرات، فيما دعت في الثاني الراغبين بالقدوم إلى لبنان للتريث بسبب الأوضاع القائمة.

وتشهد العاصمة بيروت ومناطق عدة، منذ يوم الخميس الماضي، حراكا شعبيا في شكل تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة على المواطنين، وللمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.