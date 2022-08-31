الأمير تركي يشكل لجنة تحقيق حول فيديوهات دار الأيتام

قرر أمير منطقة عسير في السعودية، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق "اقتحام دار للأيتام بخميس مشيط للفتيات بوجود رجال الأمن".
وقال ناشطون أن أجهزة الأمن السعودية بطريقة وحشية على فتيات يتيمات، داخل مركز رعاية الأيتام بأمارة عسير، وذلك بعد مطالبة الفتيات بحصولهن على حقوقهن في الدار.
شاهد— عبد القادر الموشكي (ابو نور الدين) (@lyahmd46343679) August 31, 2022
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لكي يشهدون الاخرون مذا يجري من انتهاكات للحرمات في بلاد الحرمين الشريفين pic.twitter.com/7BwAF2CSfe
قبل قليل: مداهمة من قبل رجال الأمن وعدد من الأفراد الملثمين بالزي المدني على دار للفتيات الأيتام، والاعتداء عليهن وضربهن!#ايتام_خميس_مشيط pic.twitter.com/TR9hGiG2G6— عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) August 30, 2022
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