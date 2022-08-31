الأمير تركي يشكل لجنة تحقيق حول فيديوهات دار الأيتام

قرر أمير منطقة عسير في السعودية، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق "اقتحام دار للأيتام بخميس مشيط للفتيات بوجود رجال الأمن".

وقال ناشطون أن أجهزة الأمن السعودية بطريقة وحشية على فتيات يتيمات، داخل مركز رعاية الأيتام بأمارة عسير، وذلك بعد مطالبة الفتيات بحصولهن على حقوقهن في الدار.

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لكي يشهدون الاخرون مذا يجري من انتهاكات للحرمات في بلاد الحرمين الشريفين pic.twitter.com/7BwAF2CSfe — عبد القادر الموشكي (ابو نور الدين) (@lyahmd46343679) August 31, 2022