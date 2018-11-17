الأمير مقرن يفتتح جامعا يحمل اسم والدته اليمنية

ولي العهد السعودي الأسبق، الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود

افتتح ولي العهد السعودي الأسبق، الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود الجمعة، جامعا يحمل اسم والدته بالرياض.

ويقع الجامع في حي الملقا على طريق أنس بن مالك بشمال المدينة، على مساحة تقدر بـ 6300 متر مربع، وهو مبني على الطراز المعماري الحديث، ويتكون من طابقين، بالإضافة إلى مسطحات خضراء، ومواقف للسيارات.

ووالدة الأمير مقرن اسمها “بركة” وهي يمنية الأصل وكانت إحدى زوجات الملك المؤسس الراحل عبد العزيز آل سعود.