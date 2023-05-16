الأمين العام للأمم المتحدة يصف وضع هايتي بالمأساوي

وصف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في هايتي بأنه مأساوي مقرا أنه كان من الصعب تعبئة المجتمع الدولي لإنقاذ البلاد من عنف العصابات الذي وصفه بالمروع للغاية.

وبين غوتيريش أن التجربة كانت صعبة، كما كان من الصعب تعبئة إرادة أولئك الذين لديهم أفضل قدرة لقيادة هذه العملية.

وفقا لصحيفة ميامي هيرالد فقد أكد غوتيريش أنه من الصعب أيضا تهيئة الظروف السياسية لتسهيل قبول مختلف الدول لتكون جزءا من هذا العمل.

وكان غوتيريش عقد اجتماعا في جامايكا يوم الاثنين مع رئيس الوزراء أندرو هولنيس، حيث ناقشا مجموعة من القضايا ومنها أزمة المناخ بمنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى عدم وجود اقتراض منخفض الفائدة للبلدان النامية والضعيفة متوسطة الدخل.

فضلا عن مناقشة الوضع المتدهور في هايتي حيث قتل أكثر من 600 شخص الشهر الماضي في جميع أنحاء العاصمة بورت أو برنس في صراع تسببت فيه جماعات مسلحة.