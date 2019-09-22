الأنبار: طائرة مجهولة تستهدف معسكرا للحشد الشعبي

أفاد مصدر في العراق، اليوم الأحد، بأن معسكراً تابعاً للحشد الشعبي في محافظة الأنبار، غربي العراق، تعرض إلى قصف من طائرة مجهولة

وقال مصدر في الحشد الشعبي إن "طائرة مجهولة قصفت ليلة اليوم الأحد معسكر مطار المرصنات في محافظة الأنبار"، مبينة أن "الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات إرادة النصر التي شارك فيها الحشد الشعبي".

وأضاف أن "المعسكر يدار من قبل اللواء 13 والمعروف باسم لواء الطفوف".

من جهته أكد قائد عمليات "الحشد الشعبي" العراقي في غرب محافظة الأنبار، قاسم مصلح، تعرض مطار المرصنات في المحافظة لضربة جوية مجهولة المصدر الليلة الماضية.