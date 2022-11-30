الإتحاد الأوروبي: محكمة خاصة للنظر في جرائم روسيا بأوكرانيا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، إلى رصد الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعمار أوكرانيا، التي تقدر الأضرار التي لحقت بها ب 600 مليار يورو –بحسب قولها-.

وقالت فون دير لايين، إن الإتحاد الأوروبي يعمل على إقامة محكمة خاصة للنظر في "الجرائم الروسية" بأوكرانيا، مؤكدة في فيديو نشر على "تويتر"، مواصلة تأييد المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت، إلى أن الاتحاد الأوروبي جمد حتى الآن 300 مليار يورو من احتياطات المصرف المركزي الروسي و19 مليار يورو من الأصول التي يملكها أوليغارش روس.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الإتحاد الأوروبي، سيعمل مع الاسرة الدولية لجمع أكبر تأييد دولي ممكن للمحكمة، والعمل بشكل حثيث على إرغام موسكو على دفع ثمن الدمار المادي في أوكرانيا.

وتوعدت فون دير لايين، روسيا بأن تدفع ثمن جرائمها والمآسي التي تسببت بها في أوكرانيا، وقالت: "نسهر مع شركائنا على أن تدفع روسيا ثمن المآسي، من خلال الأموال المجمدة التي يملكها أوليغارش (روس) وأصول المصرف المركزي" الروسي.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا بتشكيل محكمة كهذه.