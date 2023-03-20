الإتحاد الأوروبي يزود أوكرانيا بمليون قذيفة

البوابة - يسعى الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع لإقرار مشروع بتكلفة 2 مليار يورو، يهدف إلى تعويض القوات الأوكرانية بذخائر المدفعية، جراء النقص الكبير الذي تعاني منه تلك القوات في مواجهة الجيش الروسي، وبعد النداء العاجل الذي وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 9 مارس الجاري.

ويفترض أن يتيح المشروع الأوروبي، الذي يتم وضع لمساته الأخيرة، تزويد الجيش الأوكراني بحوالي مليون قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم، لمواجهة هجوم القوات الروسية، وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتّحاد الأوروبي والتي اقترب بعضها من النفاد.

وتتركز أشرس المعارك في أوكرانيا خلال الفترة الماضية، في مدينة "باخموت" والمنطقة المحيطة بها شرق البلاد، حيث تحاول القوات الروسية إحكام السيطرة على المدينة، بعد أكثر من 7 اشهر من المعارك الشرسة التي شهدتها أحياء المدينة.

وتعرضت "باخموت"، التي جعلت موسكو منها أولوية في استراتيجيتها للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية، لدمار كبير بسبب القتال المستمر، والهجمات الروسية المتكررة.

وقالت وسائل اعلام أمس الأحد، إن مجموعة "فاغنر" الروسية لا تبعد عن مركز مدينة "باخموت" سوى كيلومتر واحد فقط، بينما أعلنت أوكرانيا استمرار الهجمات الروسية على جبهات عدة شرق البلاد، مؤكدة أن مدينة باخموت لا تزال بؤرة القتال الرئيسية

بوتين في ماريوبول

ولأول مرة منذ إنطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، زار الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاحد مدينة ماريوبول، التي تسيطر عليها القوات الروسية في إقليم الدونباس.

وتفقد بوتين، الذي يزور "ماريوبول" لأول مرة منذ إنطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مرافق المدينة، حيث قام بجولة في أحيائها، عبر سيارة قادها الرئيس الروسي بنفسه، وتحدث مع السكان في حي "نيفسكي"، ومن ثم لبى دعوة عائلة لزيارة منزلها.

واستمع بوتين، الذي وصل إلى "ماريوبول" على متن مروحية، من نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، تفاصيل تتعلق بأعمال البناء والترميم في المدينة وضواحيها.

وتفقد بوتين، الخط الساحلي في "ماريوبول" بمنطقة "نادي اليخوت، ومبنى المسرح" ومناطق أخرى في المدينة.

وعقد الرئيس الروسي، الذي سيطرت قواته على المدينة في مايو الماضي، اجتماعا في "روستوف-أون-الدون" بمركز قيادة العملية العسكرية الخاصة.

وتأتي زيارة بوتين ل"ماريوبول" بعد يومين من صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، والترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية