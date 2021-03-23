الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في رابع انتخابات خلال عامين

يتوجه الإسرائيليون اليوم الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في رابع انتخابات خلال عامين والتي يخشى الكثيرون من أنها ستؤدي مرة أخرى إلى تشكيل ائتلاف حاكم ضعيف، إذا كان بالإمكان تشكيله على أي حال.

وسيختار الناخبون بشكل أساسي بين الكتل التي تدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتلك التي تسعى إلى الإطاحة به.

وتتوقع استطلاعات الرأي ظهور حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو مرة أخرى كأكبر حزب في الكنيست الإسرائيلي.

وانهارت حكومة وحدة وطنية “طارئة” لم تدم طويلا في كانون أول/ ديسمبر، حيث تشكلت مع المنافس السابق بيني جانتس من ائتلاف أزرق أبيض لمحاربة الجائحة، وسط خلاف حول الميزانية.

ولم يتمكن نتنياهو ولا جانتس من تشكيل ائتلاف بمعزل عن الآخر بعد الانتخابات السابقة غير الحاسمة في نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر من عام 2019.

وتأتي انتخابات الثلاثاء قبل أسبوعين فقط من بدء مرحلة تقديم الأدلة في 5 نيسان/ أبريل لمحاكمة نتنياهو بتهم فساد.

ويحق لنحو 6,6 مليون ناخب من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون مواطن، التصويت في نحو 13 ألفا و700 مركز اقتراع.

كما أن هناك عشرات من مراكز الاقتراع مخصصة للإسرائيليين المصابين بـ”كوفيد 19″ أو في الحجر الصحي.

وبلغت نسبة مشاركة الناخبين 71.3% في آذار/ مارس 2020. (د ب أ)