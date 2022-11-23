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الإعدام رميا بالرصاص للمتهم باغتصاب وقتل الطفلة مها مدهش في عدن

منشور 23 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 01:43
الطفلة مها مدهش
الطفلة مها مدهش

قضت محكمة في عدن جنوبي اليمن الأربعاء، بالإعدام رميا بالرصاص في مكان عام على المتهم باغتصاب وقتل الطفلة مها مدهش في مديرية التواهي بالمحافظة، وذلك بعد أسبوع من ارتكابه للجريمة.

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وتعالت صيحات الترحيب في قاعة المحكمة الإبتدائية في مديرية النواهي فور نطق الحكم بحق المتهم حسن محمد البنجابي، والذي شوهد صامتا في قفص الاتهام ودون ان تبدر عنه اية ردة فعل.

واصدرت المحكمة القرار في جلستها الاولى التي عقدتها بعد ساعات من تسلمها أوراق الجريمة التي وقعت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقد اقر المتهم حسن محمد البنجابي خلال التحقيقات بإقدامه على قتل الطفلة مها باسم مدهش (14 عاما)، قبل اخفاء جثتها أسفل منزله المجاور لمنزل عائلتها في حي الشولة بمديرية التواهي، وفق موقع "المصدر أون لاين".

وكانت الشرطة تمكنت من القبض على البنجابي بعد ساعات من ارتكابه لجريمة اغتصاب وقتل الطفلة مها مدهش التي عثر عليها مشنوقة داخل منزله.

إعدام في مكان عام لقاتل الطفلة مها مدهش

وقال رئيس نيابة إستئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب ان المحكمة استجابت لطلب النيابة "بأن يكون تنفيذ حكم الإعدام في ساحة عامة بالتواهي ليكون عبرة لغيره من الذئاب البشرية المجرمة".

""المتهم باغتصاب وقتل الطفلة مها مدهش داخل قفص المحكمة
المتهم باغتصاب وقتل الطفلة مها مدهش داخل قفص المحكمة

 

ونقل موقع "الساحل الغربي" بدوره عن مصدر قضائي قوله ان المتهم نفسه طلب كذلك ان يتم اعدامه على الملأ.

ولم يتم تحديد موعد لتنفيذ الحكم، لكن القاضي باذيب قال أن النيابة العامة في عدن ستتخذ الإجراءات القانونية المستعجلة في جميع القضايا ذات الخطورة الاجتماعية مثل ماقامت به في قضية المجني عليها مها باسم مدهش".

واضاف ان النيابة تهدف من ذلك الى "سرعة معاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الاجتماعي والاستقرار الأمني في محافظة عدن".

وعقب صدور الحكم، اعلن ذوو الطفلة مها انه سيجري تشييع جنازتها ودفنها عصر الأربعاء، في مقبرة الرضوان في الممدارة ، بعد ان تتم الصلاة عليها  في مسجد الهتاري بالتواهي.

كلمات دالة:الطفلة مها مدهشعدنحسن محمد البنجابيمديرية النواهياغتصاب

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