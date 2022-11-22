تمزيق ملابس فتاة ومحاولة اغتصابها في شارع عام بمدينة تعز

ضجت مدينة تعز اليمنية الثلاثاء، على وقع جريمة بشعة جديدة تمثلت في إقدام جندي تابع لقوات موالية للحكومة على تمزيق ملابس فتاة ومحاولة اغتصابها في شارع عام باحد أحياء المدينة.

وقال موقع "شبوة زاجل" ان الجندي المعتدي يدعى عبدالواحد عبدالله القيسي، وهو احد عناصر اللواء 22 الخاص بحزب التجمع اليمني للاصلاح (الاخوان المسلمين).

واضاف الموقع ان القيسي صادف الفتاة اثناء مروره بسيارته في جولة الكهرباء بحي عصيفرة في المدينة الاثنين، وطلب منها الركوب معه تحت تحديد السلاح، وحين رفضت ترجل وانهال عليها ضربا بعقب بندقيته، حتى اسقطها ارضا.

وتابع انه قام في اثر ذلك بتمزيق ملابسها بينما كانت ممدة على الارض، وحاول اغتصابها غير عابئ بالمارة، والذين قام بتهديدهم بسلاحه في حين حاولوا انقاذ الفتاة.

وقال الموقع ان المسلح واصل محاولاته لاغتصاب الفتاة التي راحت تقاومه بقوة، وحين تيقن من انه لن ينجح، ترك المكان وغادر.

صورة متداولة على مواقع التواصل لمن يقال انه مرتكب جريمة الاعتداء على الفتاة في تعز

ومن جانبه، نقل موقع "شبوة زاجل" عن شهود قولهم انه صدف أثناء ذلك مرور "مدير أحد أقسام شرطة مدينة تعز يدعى معاذ مارش بطقم أمني مع أفراده"، وقد حاول الاخير انقاذ الفتاة "لكن دون جدوى".

حملة لملاحقة معتدي تعز

على ان موقع "الشارع" قال ان مدير الشرطة المشار اليه تمكن من انقذ الفتاة التي عادت الى بيتها شبه عارية، ولكن دون القبض على المعتدي الذي فر من المكان.

ومن جانبه، قال موقع "الميثاق نيوز" ان محافظ تعز امر بخروج حملة للقبض على المعتدي" الذي تحدثت تقارير عن ان له شقيقا يشغل موقعا قياديا في اللواء 22 الذي يحارب الحوثيين الى جانب القوات الحكومية.

وقد اثارت هذه الواقع غضبا واسعا في اوساط رواد مواقع التواصل الذين رأوا فيها "انتهاكا لشرف جميع أبناء تعز"، وطالبوا بالقبض على مرتكب جريمة #فتاة_جولة_الكهرباء وايقاع اشد العقوبات بحقه.

كما طالبوا الاجهزة الأمنية والعسكرية التحرك بجدية و"قطع الايدي التي تمتد على شرف المدينة وكرامتها".

الاعتداء على #فتاة_جولة_الكهرباء وصمة عار في جبين كل أبناء تعز وأولهم قياداتها الأمنية والعسكرية يجب بأن تخرج تعز كلها رفضا لهذا العمل المشين

او قد معاكم اثوار جلهزين للوصله بعد كل جريمه انتهاك عرض

الله المستعان pic.twitter.com/fIMXaMGx6B — هديل احمد (@hedeel48) November 22, 2022

كما اعتبر رواد المواقع ان الواقعة تسلط الضوء على حالة انعدام الامن في مدينة تعز، والتي كانت شهدت مطلع الشهر جريمة قتل راح ضحيتها طفل تعرض للاغتصاب على يد مسلحين محسوبين على المتمردين الحوثيين الذين يحاصرون المدينة.