الإعصار "شاهين" يدخل بحر عمان (فيديو)

كشف حساب "طقس العرب" السعودي النقاب عن صور التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر حركة الإعصار "شاهين"، وبدء دخوله بحر عمان.

مركز الاعصار #شاهين يدأ بالدخول الى بحر عُمان وبداية ظهور عين الإعصار

احفظ هذا الرابط الذي يحتوي على صور اقمار اصطناعية منوعة مخصصة لمتابعة الاعصار شاهين⁩



⁦https://t.co/X5EMivrj6W pic.twitter.com/OP9KKE3hIH — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 2, 2021

كما نشر "طقس العرب" مقطع فيديو يظهر حالة الطقس في محافظة القابل بسلطنة عمان.

ولاية القابل الان في سلطنة عُمان pic.twitter.com/UQjS35x1Jj — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 2, 2021

وقال "طقس العرب" السعودي بأن مركز الإعصار "شاهين" بدأ بالدخول الى بحر عمان، وهذا هو "بداية ظهور عين الإعصار"

وعلى حسابه في "تويتر"، قال "طقس العرب": مركز الإعصار شاهين بدأ بالدخول إلى بحر عُمان، وهو بداية ظهور عين الإعصار".

هذا وحذرت هيئة الأرصاد العمانية في تنبيه ثان من آخر مستجدات الحالة المدارية للإعصار "شاهين"، مشددة على" ضرورة اتباع التعليمات الحكومية".

كما أشارت إلى استمرار تدفق السحب، التي تتخللها الأمطار، على أجزاء من سواحل بحر عمان، على أن تمتد تدريجيا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، أشار عبدالله بن عبدالرشيد البلوشي، اختصاصي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني، إلى ظهور عين الإعصار وهو "غير مُنتظم بشكل كامل" ويصل قُطر العين حوالي ٧٠ كم وتبعد العين حوالي ٣٣٠ كم عن محافظة مسقط وحوالي ٢٥٠ كم عن رأس الحد.

وأضاف أنّ التأثيرات غير المُباشرة للحالة ستبدأ من مساء السبت على المناطق الساحلية لسواحل جنوب الشرقية حتى محافظة مسقط وستشهد المحافظتان تدفقًا لسحب مُمطرة إضافة إلى نشاط لخلايا على جبال الحجر الشرقي.

وبيَّن وجود بعض السحب الركامية في الوقت الحالي حيث تبعد حوالي ٢٠٠ كم عن ولاية صور إضافة إلى وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة وتبعد حوالي ١٠٠ كم عن محافظة مسقط، مُشيرًا إلى وجود امتداد لسحب عالية على معظم أجزاء السلطنة.

ولفت إلى أنّ الحالة المدارية تتحرّك نحو شمال غرب غرب قُرب سواحل بحر عُمان، كما تم تسجيل ارتفاع للموج منذ صباح اليوم على السواحل المُطلة ما بين مصيرة وصور ومن صور إلى مسقط ويصل ارتفاعه حوالي المترين ونصف المتر في الوقت الحالي ويتوقع أن يرتفع خلال الساعات القادمة.

وذكر أنّه من المتوقع أن يدخل الإعصار في بحر عُمان وبعدها لسواحل السلطنة، مُبيّنًا أنّ الجزء الأيمن من المسار سيكون مُعرَّضًا للرياح العالية والأمطار. ودعا الجميع إلى الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية واتّباع الإرشادات والتعليمات الصادرة منها واتخاذ سُبُل الحيطة والحذر وكل ما من شأنه حماية الأرواح والممتلكات.