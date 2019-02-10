الإفراج عن 11 صحفيا‎ اعتقلوا خلال احتجاجات السودان

أطلق الأمن السوداني سراح 11 صحفيا جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية، أمس السبت، إن: "الأمن أطلق سراح الصحفيين المحتجزين إنفاذا لقرار الرئيس عمر البشير".

وأضاف أن: "عدد المفرج عنهم بلغ 11 صحفيا، بينهم رئيسة تحرير صحيفة الميدان (تابعة للحزب الشيوعي السوداني) إيمان عثمان".

من جهته، ثمن نائب رئيس اتحاد الصحفيين، محمد الفاتح، إطلاق سراح الصحفيين، معتبرا أن: "الخطوة تصب في إطار احترام المهنة وتؤدي إلى الاستقرار والابتعاد عما ينتهك الأمن العام ومصلحة الوطن".

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات، مأمون حسن إبراهيم، إن إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين أثناء الأحداث، سيتم "خلال الساعات القليلة المقبلة".

ويوم الأربعاء الماضي، تعهد الرئيس عمر البشير بإطلاق سراح كل الصحفيين الموقوفين.