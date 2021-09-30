الإكوادور.. ارتفاع حصيلة قتلى سجن "ليتورال" إلى 116 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى وجرحى الإشتباكات الدامية التي وقعت يوم الثلاثاء في سجن ليتورال، في الإكوادور،حيث قتل 116 سجينا وجرح نحو 80 آخرين، بحسب ما أعلن رئيس البلاد، غييرمو لاسو.

واندلعت أعمال العنف في السجن الذي يقع على مشارف مدينة جواياكيل الساحلية، عندما تبادلت العصابات إطلاق النار والمتفجرات، للسيطرة على إحدى الوحدات في السجن.

وذكر الجنرال فاوستو بونينو، قائد الشرطة الإقليمية، أن خمسة على الأقل من السجناء القتلى قطعت رؤوسهم.

وفي خطاب متلفز، أشار رئيس الإكوادور إلى أن السجن لم يتم تأمينه بالكامل بعد، وحث أقارب السجناء وعائلاتهم على الابتعاد عن المنطقة، معلنا عن تخصيص 24 مليون دولار لنظام السجون خلال حالة الطوارئ.

وأضاف: "أتمنى لو كنت قادرا على أن أقول إننا قمنا بتأمين سجن ليتورال تماما، لكن بصراحة لا يمكنني ذلك"، مشيرا إلى أنه قد يتم العثور على مزيد من الجثث في الساعات القليلة المقبلة.

هذا وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في سجون الإكوادور. ويسمح الإجراء بنشر القوات العسكرية في السجون، ويحد من حقوق النزلاء في الخصوصية وحرية تكوين الجمعيات من أجل السماح بالتفتيش وإجراءات المراقبة الأخرى.