الإليزيه: قمة إقليمية في الأردن الشهر الجاري

يستضيف الاردن قمة اقليمية بمشاركة فرنسا الشهر الجاري بحسب ما اعلنه قصر الإليزيه الاحد.

وقال قصر الإليزيه في بيان عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ان المسؤولين اتفقا على "مواصلة التحضير بالتنسيق مع الأردن للقمة المقبلة على غرار قمة بغداد التي ستجمع في عمان قادة المنطقة الرئيسيين ورئيس الجمهورية قبل نهاية العام".

ولم يقدم البيان توضيحات حول المشاركين في الوقت الحاضر، لكنه قال ان القمة ستكون على غرار مؤتمر بغداد في آب/اغسطس 2021.

واشار الى ان ماكرون والسوداني "تشاركا مخاوفهما حول تصاعد التوتر"، بعد الغارات التركية على مواقع للمقاتلين الأكراد شمالي العراق وشمال شرقي سوريا.

ودعا ماكرون السوداني لزيارة فرنسا مطلع العام المقبل بحسب البيان الذي اشار الى ان الرئيس الفرنسي جدد التأكيد على انه بامكان العراق أن يعول على دعم فرنسا لسيادته واستقراره وفي مكافحته الإرهاب.

وبعد اعتداء وقع في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في اسطنبول، هددت تركيا بشن "عملية برية" في سوريا، متهمة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ مقرات له في العراق، بالوقوف وراء الاعتداء.

كما شنت إيران ضربات صاروخية وبواسطة طائرات مسيّرة على فصائل معارضة كرديّة إيرانية في كردستان العراق في الفترة الأخيرة.