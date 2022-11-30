الإمارات تؤجل إطلاق مستكشفها الى القمر

أرجأت الإمارات الى الخميس، عملية اطلاق كانت مقررة اليوم الاربعاء، لمركبتها "راشد" المخصصة لاستكشاف القمر.

وجرى الاعلان عن هذا التاجيل عبر تغريدة نشرها اللمكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلا عن مركز محمد بن راشد للفضاء.

ولم توضح سبب تأجيل إطلاق مستكشف القمر "راشد" الذي كان مقررا أن يجري اطلاقه من قاعدة كيب كانيفرال بولاية فلوريدا الأميركية.

ومن المتوقع ان يستغرق المستكشف الذي تم تصميمه كلياً بأيادٍ إماراتية، نحو 5 أشهر للوصول الى القمر، بينما سيمضي نحو 14 يوما في مهمته الاستكشافية الرئيسة، بحسب المركز.

وسيتولى المستكشف ست مهام على سطح القمر، تتعلق بدراسات لعلم الصخور والبلازما والغبار والتربة وبيانات لتطوير تقنيات جديدة، اضافة الى جمع بيانات حول أصل النظام الشمسي وكوكب الأرض.

وهذه أول مهمة إماراتية وعربية للوصول إلى سطح القمر لاستكشاف مناطق جديدة.

ومن المقرر ان تمر مهمة المستكشف في 7 مراحل أساسية، تشمل: الإطلاق والمدار المنخفض، الملاحة، وصول المستكشف، إنزال المستكشف وتشغيله والتنقل على سطح القمر، بدء العمليات على السطح، مرحلة السبات، ومرحلة إيقاف العمليات، بحسب االمركز.

والمدة الزمنية للمهمة هي يوم أرضي واحد.