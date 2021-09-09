الفيضانات من الكوارث الطبيعية الأكثر شيوعًا في البلاد، فكل الفيضانات ليست بنفس الدرجة. فقد يتطور بعضها ببطء خلال فترات سقوط الأمطار لفترات طويلة، أو عند ارتفاع درجة الحرارة عقب تساقط الثلوج الكثيفة.

أما الأخرى، مثل الفيضانات الخاطفة، فيمكن أن تحدث بسرعة، حتى بدون أي علامات واضحة من المطر. هذا ومن المهم أن نكون مستعدين لمواجهة الفيضانات بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه، وخصوصًا إذا كنت في منطقة منخفضة عن سطح البحر، أو في اتجاه تيار قادم من سد. حتى التيار الصغير جدًا أو الجدول الجاف يمكن أن يتسبب في حدوث الفيضانات.

أدعية الفيضانات

اللهم يا صريخ المستصرخين .. يا غياث المستغيثين .. يا كاشف السوء .. يا مجيب دعوة المضطرين .. يا أرحم الراحمين يا إله العالمين ..

اللهم بك أنزلنا حاجتنا وأنت أعلم بها منها وأنت أرحم بنا من أنفسنا ..

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث .. يا مغيث أغثنا ..

الهم ان عبادك في ارضك يا ربنا لا نملك لهم الا سؤالك وأنت خير من يجيب ..

اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام و اكنفهم بكنفك الذي لا يرام .

اللهم رحماك رحماك .. اللهم رحماك بالصغار الرضع و الشيوخ الركع والبهائم الرتع ..

اللهم لا تكلهم الى أنفسهم و لا إلى غيرهم .. كلهم الى سعه رحمتك وحفظك يا كريم ...

يا أرحم الراحمين .. يا أرحم الراحمين .. يا أرحم الراحمين ..

اللهم حفظهم من بين أيديهم و من خلفهم و من أمامهم و عن أيمانهم و عن شمائلهم و نعوذ بعظمتك الله أن يغتالوا من تحتهم ..

اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شئ من أمرنا .. نسألك سؤال من خضعت لك رقبته وذل لك أمره .. ندعوك دعاء الخائف الضرير .. نسألك يا ربنا أن تعينهم وتصبرهم وترحم موتهم وتشفيهم ..

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