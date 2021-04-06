الإمارات تبدأ التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحتفي فيه دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بدء التشغيل التجاري للطاقة النووية السلمية في أولى محطات براكة اليوم الثلاثاء .

وقال بن زايد في تغريدة على موقع "تويتر": "إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحتفي فيه دولة الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين..اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري .. إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 6, 2021

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أصدرت في فبراير 2020 رخصة التشغيل للوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية، وواصلت مهامها الرقابية أثناء مرحلة الاستعدادات للتشغيل حيث وصلت الوحدة الأولى إلى طاقتها الاستيعابية بنسبة 100 في المئة ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الأولى في الربع الأول من عام 2021.

ومع مطلع عام 2021، أعلنت عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة. وفي 23 مارس الماضي، بدأت في تحميل حزم الوقود النووي في المفاعل، وبدء مرحلة الاختبارات استعدادً لعملية بداية التشغيل للمحطة.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تبنى 4 وحدات في محطة براكة للطاقة النووية السلمية ووصلت نسبة انجاز المشروع إلى 95 في المئة. المحطة الأولى تعمل، والمحطة الثانية قد اكتملت، في حين وصلت نسبة إتمام البناء في المحطة الثالثة إلى 94 في المئة، والمحطة الرابعة 88 في المئة.