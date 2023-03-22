الإمارات تدرس خفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل

البوابه - تدرس الإمارات خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى إسرائيل أعقاب تصريحات بتسلئيل سموتريتش وزير المال الإسرائيلي، الذي نفى من خلالها وجود الشعب الفلسطيني.

وطلبت وزارة الخارجية الإماراتية من محمد الخاجة السفير الإماراتي لدى إسرائيل عدم مقابلة أي مسؤول حكومي إسرائيلي، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال للمسؤولين الإسرائيليين: "لن نتمكن من العمل بشكل مشترك، قبل أن نتأكد من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه حكومة يمكنه السيطرة عليها".

وفي سياق ذي صلة، حمل خلدون المبارك المبعوث الرسمي للرئيس الإماراتي وصل إلى إسرائيل للقاء الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ومعه رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى إسرائيل وذلك إزاء تصريحات الوزير المتطرف الأخيرة.

وكان بتسلئيل سموترتيش وزير المال الإسرائيلي ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" صرح الأحد الماضي خلال مشاركته بأمسية في العاصمة الفرنسية باريس قائلا: "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة".

وتأتي تصريحات سموترتيش عقب شهر على تحريضه على الشعب الفلسطيني، عندما دعا إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية في قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة.