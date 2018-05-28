طائرة إسعاف وصلت إلى سقطرى ونقلت المرضى إلى دولة الإمارات لتلقي العلاج

نقلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في الإمارات، الأحد، 17 مصاباً ممن تأثروا بإعصار "مكونو" الذي ضرب جزيرة سقطرى اليمنية مع مرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية الصحية في مستشفيات الإمارات.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، "في إطار دعم دولة الإمارات المتواصل وجهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكانت قد وصلت إلى أرخبيل سقطرى في اليمن أمس أول طائرة إغاثة إماراتية تحمل على متنها أربعين طنا من المساعدات الإنسانية والغذائية مقدمة من المؤسسة لسكان الجزيرة التي تعرضت لإعصار "مكونو" الذي حولها إلى منطقة منكوبة.

وأوضح منسق المرضى، صالح بن حبشي أن طائرة إسعاف وصلت إلى سقطرى ونقلت المرضى إلى دولة الإمارات لتلقي العلاج.

وأضاف:" جزا الله خيرا الإمارات حكومة وشعبا .. والله ما قصروا.. الهلال الأحمر ومؤسسة الشيخ خليفة.. ما قدموه لنا لا يمكن وصفه.. عمل جبار جدا وهذا ليس أول مرة، فالإمارات دائما سباقة بالخير".

وباشرت فرق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع تلك المساعدات على المتضررين في الجزيرة في ظل الحاجة الماسة التي يعيشها سكانها في المناطق الأكثر تضررا من الإعصار خاصة المناطق الساحلية وتلك القريبة من الأودية التي يصعب الوصول إليها نتيجة التأثيرات التي خلفها مكونو وتحديدا منطقة قلنسيا التي صنفت بأنها الأكثر تضررا من تلك الحالة المدارية.