الإمارات تشارك في المنتدى الأول للسياحة الصحية في أوكرانيا

تشارك مجموعة رويال كيور للسياحة العلاجية ومقرها دبي ومنظمة الطارق الإنسانية في المنتدى الأوكراني الأول للسياحة الصحية في أوكرانيا.

ممثلة بالدكتور أديب ياسين ووفود كبيرة في المنتدى، والذي يحضره ممثلون عن السياحة الصحية من مختلف دول العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وتركيا وألمانيا وجورجيا والكويت وقيرغيزستان وكازاخستان وبلدان أخرى.

تحدث الدكتور أديب ياسين، رئيس مجموعة رويال كيور للسياحة العلاجية وممثل منظمة الطارق الإنسانية ، في الحدث وأبلغ المشاركين بإمكانيات السياحة الصحية في دولة الامارات العربية المتحدة كجزء من المنتدى ، زار المشاركون مرافق السبا الأوكرانية الشهيرة وأطلعوا على الفرص والخدمات المقدمة هناك خلال المنتدى الذي يستمر يومين ، من المزمع تنظيم اجتماعات ثنائية وتوقيع اتفاقيات تعاون بالإضافة للتعاون بين البلدين ضمن برنامج مبادرة غذائي علاجي للعمل التطوعي لدعم حالات وعلاج أطفال التوحد وتبادل الخبرات والطرق العلاجية الجديدة .