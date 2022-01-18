الإمارات تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث هجمات الحوثيين

طلبت الامارات الثلاثاء، عقد اجتماع لمجلس الامن الدولي لبحث الهجمات التي شنها الحوثيون على أبو ظبي الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أن أبو ظبي "قدمت رسالة لمملكة النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس حول هجمات الحوثيين الإرهابية على أبو ظبي".

وأضافت أن الرسالة "تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد".

وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إن "هذا التصعيد غير القانوني والمثير للقلق، هو خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا".

واضافت انه تمثل كذلك "محاولة أخرى من قبل الحوثيين، لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني، في تحد للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، لتهديد السلام والأمن".

والإثنين، شهدت أبو ظبي، انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، تلاها قلق أممي، وإدانات عربية واسعة.

فيما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن تفجير صهاريج نفط في أبو ظبي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن خمسة صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة استخدمت في الهجوم، محذرا من استهداف ما وصفه بـ"المزيد من المواقع الهامة".