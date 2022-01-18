اسرائيل تعرض على الامارات المساعدة بالتحقيق في هجمات الحوثي

عرضت اسرائيل على دولة الامارات العربية المتحدة المساعدة في التحقيقات الخاصة التي تجريها بشأن الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي على مطارات الدولة الخليجية يوم امس الاثنين والتي اودت بحياة 3 اشخاص من جنسيات اجنبية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصادر دفاعية إسرائيلية ان اسرائيل تخشى بدورها على تعرضها لهجمات محتملة بطائرات مسيرة في أعقاب الهجوم على أبو ظبي.

وافادت ان العرض الاسرائيلي للامارات ياتي من باب إحباط ضربات مماثلة محتملة على اسرائيل في المستقبل.

وهاجم الحوثيون أمس، دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما قالوا إنها عملية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى تفجيرات في شاحنات وقود أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإشعال حريق بالقرب من مطار أبو ظبي.

اسرائيل تدين الهجوم على الامارات

ودان وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لبيد، مساء الإثنين، الهجوم الذي استهدف إمارة أبو ظبي بطائرات مُسيرة وأوقع ثلاثة قتلى، معلنا أن "إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات".

يأتي ذلك في أعقاب الهجوم الذي تبنته في وقت سابق، الإثنين، جماعة "أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، مهددة أبو ظبي بتنفيذ هجمات أخرى، وداعين المدنيين إلى الابتعاد عن "المنشآت الحيوية".

وقال لبيد، في تغريدة على تويتر، "أدين بشدة هجوم الطائرات بدون طيار اليوم في أبو ظبي وأرسل تعازيّ لعائلات القتلى وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات العربية المتحدة".

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي "المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات بشدة والعمل على الفور حتى لا تمتلك إيران ووكلائها الأدوات لمواصلة تقويض الأمن الإقليمي وإلحاق الأذى بالأبرياء".