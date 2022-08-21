الإمارات تعاود رفع تمثيلها في إيران الى مستوى سفير

أعلنت الإمارات الأحد، عن عودة سفيرها الى إيران خلال أيام، والذي كانت سحبته من هناك إبان خفضها لمستوى تمثيلها الدبلوماسي في طهران عقب هجوم استهدف السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية عام 2016.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة الإمارات لدى إيران خلال الأيام القادمة.

واضافت الوزارة ان الخطوة تأتي "للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".

وتابعت انها تأتي كذلك تنفيذا لقرار الإمارات وإيران رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، وبناء على الاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو 2022، بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وكانت الإمارات خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إيران عقب مهاجمة السفارة السعودية في طهران في كانون الثاني/ يناير 2016، في وقت ردت فيه الرياض والمنامة وعواصم عدة على الهجوم بقطع العلاقات نهائيا.

تنفيذا لقرارها السابق... دولة الإمارات تعيد سفيرها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية https://t.co/o5RqNBOM6j — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) August 21, 2022

ورغم التوتر الدبلوماسي بين البلدين، إلا أن الإمارات وإيران لم تتوقفا عن التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.

وفي الاسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الايرانية ان الوزير حسين أمير عبداللهيان، تسلم أوراق اعتماد بدر عبدالله المنيخ، وهو أول سفير يجري تعيينه في طهران من قبل الكويت منذ خفّضت الأخيرة تمثيلها الديبلوماسي في ايران عام 2016.

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تموز الماضي، أن بلاده تعدّ لعقد لقاء علني بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني.