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الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لرواد العمل الانساني

منشور 18 آب / أغسطس 2021 - 12:12
 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن بلاده قدمت  أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس، معلنا عن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية.

وأضاف ابن راشد عبر حسابه على تويتر: "يصادف غداً اليوم العالمي للعمل الإنساني"

وأضاف "نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس ونفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الانسانية على أرضنا"

وتابع "نعلن منح رواد العمل الانساني في الإمارات الإقامة الذهبية

وأتم قائلا "لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة إنسانية وحضارية".

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