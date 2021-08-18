الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لرواد العمل الانساني

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن بلاده قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس، معلنا عن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية.

وأضاف ابن راشد عبر حسابه على تويتر: "يصادف غداً اليوم العالمي للعمل الإنساني"

وأضاف "نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس ونفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الانسانية على أرضنا"

يصادف غداً اليوم العالمي للعمل الإنساني..نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من ٣٢٠ مليار درهم مساعدات منذ التأسيس..نفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الانسانية على أرضنا..ونعلن منح رواد العمل الانساني في الإمارات الإقامة الذهبية..لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة انسانية وحضارية pic.twitter.com/IRjWoKDpx3 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 18, 2021

وتابع "نعلن منح رواد العمل الانساني في الإمارات الإقامة الذهبية

وأتم قائلا "لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة إنسانية وحضارية".