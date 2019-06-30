الإمارات تمنع نائبة أردنية من المكوث في مطار‎ دبي

منشور 30 حزيران / يونيو 2019 - 12:59
عضو مجلس النواب الأردني - هدى العتوم

منعت السلطات الإماراتية، فجر اليوم الأحد، عضو مجلس النواب الأردني، هدى العتوم، من الإقامة على أراضيها لمدة ليلة، وطلبت منها مغادرة أرض المطار على أول طائرة.

وقالت مصادر لـ"عربي21" إن وفدا رسميا لسيدات من مجلس النواب الأردني عُدْن من مؤتمر باليابان مرورا بأبو ظبي (ترانزيت).

ورفضت السلطات الإماراتية الإذن  للنائبة العتوم المكوث ليلة واحدة لحين موعد الطائرة المغادرة.

وفشلت جهود موظفي السفارة الأردنية في ثني السلطات الإماراتية عن إجراءاتها غير المبررة.

والعتوم عضو مجلس النواب الأردني، وهي عضو في كتلة الإصلاح النيابية، وعضو في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. (عربي 21)

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