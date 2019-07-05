الإمارات تهنئ السودان باتفاق تقاسم السلطة 

كتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر الجمعة، إن الإمارات ستقف مع السودان ”في العسر واليسر“.

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الإمارات تهنئ السودان بعد توصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تقاسم السلطة مضيفا أن بلده سيقف مع الخرطوم ”في العسر واليسر“.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر يوم الجمعة ”نتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع“.

والبلد الخليجي داعم أساسي للسلطات السودانية وله نفوذ قوي على الخرطوم.

