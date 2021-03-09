الإمارات: قانون قيصر يعرقل عودة سوريا إلى الساحة العربية

اكدت الامارات ان ”من المهم عودة سوريا لجامعة العربية وهذا يتطلب جهدا من دمشق ومن الجامعة“.

قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الثلاثاء إن العقوبات الأمريكية المفروضة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، المعروفة باسم قانون قيصر، تعرقل عودة سوريا إلى الساحة العربية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أبوظبي أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى في المنطقة.

وأكد الوزير عبد الله أن عودة سوريا لمحيطها العربي أمر لابد منه، وقال إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى في المنطقة.

وأضاف: ”من المهم عودة سوريا لجامعة العربية وهذا يتطلب جهدا من دمشق ومن الجامعة“.

وقال "لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا، وإبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمر صعبا".

