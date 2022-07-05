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الإمارات.. محمد بن زايد يصدر قرار بالعفو عن مئات السجناء

منشور 05 تمّوز / يوليو 2022 - 01:28
الشيخ محمد بن زايد
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، قرارا بالعفو عن مئات النزلاء الذين كانت قد صدرت بحقهم أحكام قضائية، كما تكفل بتسديد الغرامات المالية التي تضمنتها تلك الاحكام.

ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد شمل قرار العفو الذي أصدره بن زايد 737 نزيلا، كانت قد صدرت في حقهم أحكام قضائية مختلفة.

وتضمن قرار العفو، الذي يأتي بمناسبة عيد الأضحى، تكفل بن زايد بتسديد الغرامات المالية التي تضمنتها الأحكام القضائية.

يشار إلى أن من الأمورالمتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، صدور قرارات عفو دورية في مناسبات مختلفة عن نزلاء المؤسسات العقابية، لغعطائهم فرصة جديدة لبدء حياة أفضل.

كلمات دالة:الإماراتمحمد بن زايدنزلاء

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