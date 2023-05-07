الإنفجارات تهز "القرم" إثر هجوم أوكراني بالمسيرات

البوابة - هزت انفجارات عنيفة، اليوم الأحد، شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، إثر هجوم جوي عبر المسيرات الأوكرانية، فيما أعلنت الدفاعات الجوية الروسية إسقاط واحدة منها على الأقل فوق ميناء سيفاستوبول، دون وقوع إصابات.

وقال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومعدات الحرب الإلكترونية، تصدت خلال الليل، لهجوم أوكراني عبر المسيرات، استهدف ميناء سيفاستوبول.

وأضاف رافوجايف، إن 10 طائرات مسيرة، استهدفت شبه الجزيرة، مبينا أنه لم تقع أي أضرار في منشآت المدينة.

وذكر رازفوجايف، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم آخر خلال الليل، شنته 3 مسيرات على سيفاستوبول، مشيرا إلى إن إحداها سقطت في غابة، بينما أُسقطت الطائرة المسيرة الثانية فوق البحر بالقرب من خيرسونيس، أما الثالثة فسقطت فوق البحر قبالة الرصيف الشمالي.

وقبل 3 أيام أيضاً، أعلن حاكم سيفاستوبول أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة فوق قاعدة بيلبيك.

وكان الجيش الروسي أعلن صباح اليوم الأحد، تدمير ثلاث مسيرات بواسطة أسلحة الحرب الإلكترونية في منطقة أوبريفكا وكرينكي وفينوغرادوفو.

يشار إلى أن الأمن الروسي، زعم خلال الأسبوع الماضي، أنه فكك شبكة أوكرانية كانت تخطط لشعن عمليات إرهابية واغتيال شخصيات رفيعة المستوى في "القرم"، ومنها، رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، ورئيس البرلمان، فلاديمير كونستانتينوف، وعمدة مدينة يالطا، يانينا بافلينكو