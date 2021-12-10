الاباحية ميا خليفة تتهم اسرائيل بسرقة التراث الفلسطيني

تصدت الفنانة الاباحية المعتزلة ميا خليفة لمحاولات اسرائيل سرقة التراث الفلسطيني وعبرت عن انزعاجها وحنقها من ظهور ملكات جمال العالم المجتمعات في مدينة ايلات بالثوب الفلسطيني التراثي التاريخي، على انه من تراث اسرائيل

ميا خليفة: واقع مرير

وقالت ميا خليفة في تغريدتها على تويتر : ما هذا في الواقع المرير؟ تصور حول دولة الفصل العنصري “تقدير” ثقافة المظلومين باسم الظالمين؟ ماذا او ما. في الواقع. اللعنة.

What in the dystopia is this? Parading around an apartheid state “appreciating” the culture of the oppressed in the name of the oppressors? WHAT. IN THE ACTUAL. FUCK. https://t.co/GqIGxVE5qj — Mia K. (@miakhalifa) December 10, 2021

سرقة متكررة

ولم تكتف اسرائيل منذ احتلال لفلسطين بسرقة الارض ، بل عملت على نسب التراث الفلسطيني بهدف صناعة تاريخ اليها، حتى انها وصلت الى سرقة المأكولات الفلسطينية والشامية

مشاركة عربية ومقاطعة غربية

وتشارك البحرين والمغرب في المسابقة بعد معاهدة إبراهيم التي أتاحت الفرصة لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وأربع دول عربية في العام الماضي فيما لم تشارك الامارات بعد ان الغت المسابقة بسبب وقيود جائحة كوفيد-19

وتتنافس 80 امرأة من مختلف أنحاء العالم على لقب ملكة جمال الكون على سواحل مدينة ام الرشراش التي اصبح اسمها إيلات بعد الاحتلال الاسرائيلي حيث وصلت المتسابقات إلى إسرائيل قبل أكثر من 10 أيام

ملكة جمال عربية في اسرائيل

وقالت ملكة جمال المغرب، كوثر بن حليمة، لـ “تايمز أوف إسرائيل”، إن مشاركتها تعد “تجربة مفيد للغاية” لأسباب تاريخية، مشيرة إلى أن المسابقة لكسب تجربة جديدة على اعتبار أنها تتعلم كل يوم، وفق وصفها.

وأضافت الشابة المغربية البالغة من العمر 22 عاما، أنها “فوجئت بسرور بعدد الأشخاص (في إسرائيل) الذين أخبروني أن آبائهم وأجدادهم كانوا مغاربة”،

من جانبها، رفضت ملكة جمال البحرين، منار “جيس” دياني، التحدث إلى وسائل الإعلام المحلية. لكن طالبة التصميم البالغة من العمر 25 عاما والتي تعيش في دبي قالت لصحيفة “ذا ناشونال” إنها كانت تستمتع بجولة في إسرائيل، والتقت بزميلاتها المتسابقات وتمثل بلدها الأم.

وعلى الرغم من العلاقات المتوترة، تشارك تركيا في المسابقة. وقال الشابة سيمريناز تورهان البالغة من العمر 22 عاما وتمثل تركيا إنها تشعر وكأنها في بلدها.

وأضافت: “أحببت هذا المكان. ثقافاتنا تشترك كثيرا”.

ولم تشارك ماليزيا في المسابقة بسبب جائحة الفيروس التاجي، لكن “تايمز أوف إسرائيل” تقول إن السبب ربما يعود لعدم رغبة الدولة الآسيوية في الاعتراف بإسرائيل.