ميا خليفة تنتصر للقضية الفلسطينية.. و"إنستغرام" يحاربها!

حظيت مشاركة نجمة الأفلام الإباحية السابقة "ميا خليفة" في بثٍ حي ومباشر عبر تطبيق "إنستغرام" لنصرة القضية الفلسطينية وإنقاذ حي الشيخ جراح من التهويد على تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد النشطاء بمشاركة الأمريكية ذات الأصول اللبنانية في البث ومساهمتها في نقل الصورة الحقيقة لما يجري في فلسطين المحتلة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فمنذ اللحظة الأولى التى دخلت فيه خليفة البث الذي يغطي الأحداث الدامية في فلسطين المحتلة والقدس حتى توافد مئات الآلاف من متابعيها لمشاهدة الحدث ونقلت الصورة الحقيقة لهم.

وأشار عدد من المغردين الى أن خليفة حاولت تسجيل موقف إيجابي اتجاه ما يجري في فلسطين في وقت التزم فيه عدد من المشاهير والمؤثرين العرب الصمت خوفًا بحجة عدم تدخلهم بالشؤون السياسية.

وكشفت خليفة الى تعرضها للتضيق من قبل سياسة تطبيق "إنستغرام" بعد محولتها نشر مقاطع فيديو تظهر وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني.

وأشارت الى أن التطبيق يمنعها من نشر أي فيديو يتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني وما يجري في حي الشيخ جراح وبأن سياسة التطبيق تؤكد تواطئه مع الاحتلال الصهيوني.

يذكر أن المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة شهدوا يوم أمس اعتداءات دامية نفذتها قوات إسرائيلية ومستوطنون تزامنًا مع احتفالات يوم القدس العبري.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إصابة 331 شخصًا بينها 7 حالات خطيرة للغاية خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة بالقدس.

وقالت الجمعية في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت عددا من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني العاملة في محيط المسجد الأقصى.

كما أغلقت قوات الاحتلال باب العيادة الطبية في المسجد الأقصى “باللحام الحديدي”، لمنع علاج المصابين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن “قوات الاحتلال اعتدت على الطواقم الطبية، وأخرجت جميع من بالعيادة، قبل أن تقوم بإغلاقها بشكل كامل”.

أبرز ما وثَّقته عدسات الكاميرات في القدس وحي الشيخ جراح

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